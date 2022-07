Findet sich im Landtag Kläger gegen viele verkaufsoffene Sonntage? : Viel Rückhalt in Mainz für Outlet-Extrawurst

Zweibrücken/Mainz Von den sechs Landtagsfraktionen äußert sich auf Merkur-Anfrage nur eine kritisch dazu, dass das Zweibrücken Fashion Outlet zwölf verkaufsoffene Sonntage mehr haben darf als alle anderen Geschäfte in der Region.

Zunächst zum Hintergrund: Kommunen dürfen in Rheinland-Pfalz nur vier verkaufsoffene jährlich erlauben. Doch die 2007 vom damaligen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) erlassene Rechtsverordnung erlaubt dem „Zweibrücken Fashion Outlet“, zusätzlich dazu an den (meist zwölf) Sonntagen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien zu öffnen – also jährlich an insgesamt vier Mal mehr Sonntagen als alle anderen Geschäfte in der Region. Dagegen klagt ein Landauer Einzelhändler vor dem OLG. Die Zweibrücker Richter deuteten Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Verordnung an, insbesondere weil diese als Begründung für die Sonderregelung in den Ferien die Outlet-Nähe zum Flugplatz Zweibrücken nennt – wo allerdings der letzte Ferienflieger im Herbst 2014 (!) abhob. Die Zivilklage habe aber wahrscheinlich keine Aussicht auf Erfolg – denn der beklagte Outlet-Laden habe ja nur die Gesetzeslage befolgt, sein Öffnen könne schwerlich sanktioniert werden. Zudem würde selbst ein Urteil zugunsten des Klägers nur Wirkung für den Einzelfall entfalten, nicht für das gesamte Fabrikverkaufszentrum.