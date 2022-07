Wegen Pflegekräfte-Mangel : DRK schließt Pflegeheim in Mörsbach

DRK schließt Pflegeheim in Mörsbach

Das DRK-Gästehaus für Pflege in Zweibrücken-Mörsbach (In der Gasse 11, Archivbild) bleibt nur noch knapp drei Monate geöffnet. Foto: DRK Südwestpfalz

Zweibrücken Das Zweibrücker DRK gibt schweren Herzens sein Alten- und Pflegeheim auf. Grund sei der Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Wie geht es weiter mit den Bewohnern und Beschäftigten?

Das „DRK-Gästehaus für Pflege“ in Mörsbach wird geschlossen. Darüber informierte Hans Prager, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuz Südwestpfalz, vergangene Woche die Bewohner und am Freitag den Pfälzischen Merkur. Die Lichter gingen am 30. September aus – möglicherweise auch schon eher, wenn vorher alle Bewohner anderswo untergekommen sind.