Mittelaltermarkt Zweibrücken : Feiern und Spektakel à la Mittelalter

Zweibrücken Am Landgestüt konnten die Besucher wieder in vergangene Jahrhunderte abtauchen.

Die Geschäfte der Handwerker und Händler liefen am Sonntagmittag deutlich besser. Überall standen vor allem Besucher in mittelalterlicher Gewandung, interessierten sich für historische Techniken und ließen sich bei der Auswahl beraten.

Die Kinder hatten ihren Spaß nicht nur auf dem nostalgischen Holzkarussel, beim Bogenschießen, Feenfänger basteln oder dem Griff in die kleine Schatztruhe. Die Kleinsten durften selbst in ihrer festlichen Gewandung nach Herzenslust in der teichgroßen Pfütze gleich im Eingangsbereich spielen, plantschen und matschen.

Zufrieden war der Verein Historische Märkte und Feste. „Für Zweibrücken war es richtig gut! Trotz der Hitze sind viele gekommen“, befand Mario Vojvoda. Warum die Besucherzahlen bei dem großen Markt in der ehemaligen Herzogstadt mit seinem facettenreichen Angebot hinter dem enormen Zustrom bei selbst deutlich kleineren Veranstaltungen in den Saarländischen Provinzen zurück bleibt, hat der Sprecher und Organisator, der selbst Zweibrücker ist, in in all den Jahren nicht ergründen können. Und trotzdem steht bereits fest: „Wir kommen auch nächstes Jahr wieder ans Landgestüt.“