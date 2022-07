Jugendhilfeausschuss Zweibrücken : Pläne für neuen Spielplatz vorgestellt

Zweibrücken Der Jugendhilfeausschuss hat unter anderem über die Neugestaltung des Spielplatzes in der Lanzstraße und einen neuen Namen für die Spiel- und Lernstube in der Webenheimerstraße abgestimmt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt berichtete Jugendpfleger Vincent Möchel-Stieß über den erfolgreichen Start des neuen Jugendworkshops „Connect“. Die SPD-Fraktion hatte die Einrichtung einer Jugendbeteiligung in Zweibrücken auf den Weg gebracht. Im Mai fand die erste Veranstaltung statt (wir berichteten). Seitdem haben die Jugendlichen bereits zwei weitere Male getagt, zuletzt vergangene Woche in der Mehrzweckhalle des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums. „Connect ist kein festes Ratsgremium, sondern vielmehr ein lockerer Zusammenschluss von Jugendlichen, die Türen stehen jedem und zu jeder Zeit offen“, erklärte Möchel-Stieß das Konzept. Wichtig sei ihnen auch die Beteiligung an städtischen Projekten, die Jugendliche betreffen“, erzählte der Jugendpfleger weiter, was bei der Neugestaltung des Skaterparks auf dem Exe bereits umgesetzt werde. „Das zuständige Planungsbüro ist schon informiert“, versicherte Bürgermeister Christian Gauf. Möchel-Stieß: „In der Praxis sieht es so aus, dass wir politische Themen in die Workshops tragen. Andererseits entwickelt Connect eigene Ideen, die wiederum an die Stadtspitze weitergegeben werden.“ Für Bastian Zapf (Grüne Zweibrücken) eine wichtige Wertschätzung für die Jugendlichen. „Wir dürfen deshalb auch nicht die Lust verlieren, sie zu beteiligen“, appellierte er. Aktuell stehen bei Connect ein Urban-Gardening-Projekt und eine Müllsammel-Aktion auf der Agenda. Weitere Themen sind der Bike-Park, Schüler-Busfahrkarten, eine Verbesserung des Radwegenetzes sowie eine Ausweitung des Fahrradständerangebots. Sein Fazit: „Das Interesse der Jugendlichen ist groß. Insbesondere eine projektbezogene Beteiligung ist das, was sie wünschen.“ Der Jugendhilfeausschuss war sich daher auch einig, die Jugendbeteiligung in Zweibrücken weiterhin zu unterstützen und fortzusetzen.