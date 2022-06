Unlauterer Wettbewerb? : Klage gegen 12 zusätzliche verkaufsoffene Sonntage im Zweibrücken Fashion Outlet vor dem Scheitern

Zweibrücken Das Pfälzische Oberlandesgericht lässt eine klare Tendenz in der Verhandlung über die Sonderrechte für das Zweibrücker Outlet-Center erkennen. Aber es findet auch deutliche Worte Richtung Landesregierung.

Während normale Einzelhändler nur an vier Sonntagen jährlich öffnen dürfen, erlaubt Rheinland-Pfalz dem „Zweibrücken Fashion Outlet“, auch an den Sonntagen in Frühlings-, Herbst- und Sommerferien zu öffnen, jährlich insgesamt also an bis zu 12 zusätzlichen Sonntagen. Das sei unlauterer Wettbewerb und damit rechtswidrig – weshalb der Landauer Damenmode-Läden-Betreiber Steffen Jost ein Damenmode-Geschäft (Betty Barclay) im Outlet eingereicht verklagt hatte, dessen Waren er auch vertreibt. Mit dem Ziel, die zusätzlichen Sonntags-Öffnungen im Outlet generell zu kippen. Doch nach der Niederlage vor dem Landgericht hat am Donnerstag auch das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken am Mittwoch in der Berufungs-Verhandlung klar erkennen lassen, dass diese Hoffnungen vergeblich sein werden.