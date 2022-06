Baustelle in Alter Ixheimer Straße : Kronprinz wird besonders behutsam abgerissen

Der Abriss des großen ehemaligen Kronprinz-Gebäudes schreitet sichtbar voran. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die Abrissarbeiten des ehemaligen Kronprinz-Gebäudes an der Ecke Alte Ixheimer Straße/Maxstraße in Zweibrücken sind auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Große Teile des Gebäudes sind schon ein Schuttberg, große Teile stehen aber auch noch.

Bauherr Alexej Goldnik, der an Stelle des Kronprinz und weiterer bereits abgerissener maroder Altbauten in der Alten Ixheimer Straße moderne Wohnungs-Neubauten plant (wir berichteten), sagte auf Merkur-Nachfrage, noch sei nicht zuverlässig abschätzbar, wie lange der Kronprinz-Abriss noch dauere. Das Abrissunternehmen müsse hier nämlich besonders behutsam vorgehen, um das denkmalgeschützte Nachbarhaus in der Maxstraße (wo Atilla Eren seine Gerüstbaufirma hat) nicht zu gefährden.

Links vom weißen Eckgebäude Kronprinz ist das denkmalgeschützte orange gestrichene Nachbarhaus in der Maxstraße zu sehen. Foto: Lutz Fröhlich