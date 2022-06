Fruchtmarktstraße Zweibrücken : Wenn plötzlich alle entgegenkommen

Zweibrücken In der Fruchtmarktstraße herrscht jetzt wieder Gegenverkehr – bisher ohne größere Behinderungen.

So, als ob nie etwas gewesen wäre, präsentierte sich die Magistrale am Montag und zog nur bei wenigen Passanten oder Autofahrern große Aufmerksamkeit auf sich. „Man könnte sich daran gewöhnen“, so der Kommentar von Natalja Hummel, Inhaberin des gleichnamigen Textilgeschäfts in der Fruchtmarktstraße, Nähe Hauptstraße. Die üblicherweise zu fahrenden Umwege durch enge Gassen könnten jetzt entfallen und die neue Route sei, zumindest für sie, erleichternd.