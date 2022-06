Parkplätze schon ab diesen Freitag gesperrt : Stadt öffnet Fruchtmarktstraße ab Montag für Gegenverkehr

Noch parken Autos in der Fruchtmarktstraße. Das geht schon ab Freitag für einige Wochen nicht mehr – denn der Platz wird gebraucht, weil die Stadt in der bisherigen Einbahnstraße ab Montag auch Gegenverkehr erlaubt. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Damit soll während Sperrung der Alten Ixheimer Straße der Verkehr besser fließen. Aber es gibt auch viel Kritik, vor allem weil alle Parkplätze entfallen.

„Die Planungen hierzu sind bereits abgeschlossen und ein durch den Bauherrn beauftragtes Unternehmen bereitet gerade die Bedarfsampeln, Straßenmarkierungen und Beschilderungen vor“, heißt es weiter in der Pressemitteilung: „Die Maßnahmen sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein, so dass die Fruchtmarktstraße mit geänderter Verkehrsführung ab Montag, 20. Juni, freigegeben werden soll.“

Auch die Abbrucharbeiten in der Alten Ixheimer Straße / Maxstraße schreiten weiter voran, teilt John mit: „Die Gebäude Nr. 1 und Nr. 3 wurden bereits abgerissen. Beim Abbruch der Gebäude gab es keinerlei Probleme. Der Bauschutt wird nun sortiert und entsorgt. Der ehemalige Kronprinz in der Maxstraße 10 wurde vollständig entkernt. Die Abbrucharbeiten des Gebäudes sollen Anfang der kommenden Woche beginnen.“

Die einschneidendste Änderung: In der Fruchtmarkstraße gilt schon ab diesem Freitag Halteverbot. Das heißt: Die zahlreichen Parkbuchten sind nicht mehr nutzbar. Nur noch zum Be- und Entladen darf kurz auf dem Seitenstreifen gehalten werden. Und: An der Einmündung zur Kaiserstraße/Lützelstraße wird die Fußgängerampel gesperrt, das Queren für Fußgänger verboten. Die müssen ab Montag einen Umweg laufen bis zu einer neuen Baustellen-Fußgängerampel in Höhe Fruchtmarktstraße 31.

Auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung („Rosenstadt Zweibrücken“) sorgt die Öffnung der engen Fruchtmarktstraße für den Gegenverkehr für viel Kritik. Ein Bürger kommentiert mit Galgenhumor: „Juhuu, noch mehr Verkehr und noch weniger Parkplätze vor der Tür.“ Ein anderer Mann findet die Neuregelung „echt unglaublich“. Eine Bürgerin argumentiert ausführlich: „Was ich nicht verstehe, inwieweit soll das hilfreich sein? Und vor allem, wie hilft das den Gewerbetreibenden in der Alten Ixheimer Straße? Deren Kunden können nicht mal mehr in der Fruchtmarktstraße parken.“ Wegen des Parkverbots ab Montag in der Fruchtmarktstraße „werden also noch mehr Gewerbetreibende zu leiden haben, die in der Alten Ixheimer Straße und jetzt neu, die in der Fruchtmarktstraße auch. Anstatt beim Abriss mal auf die Tube zu drücken. Aber halt, das ist ja ein Investor. Da darf man ja nichts sagen, sondern muss dankbar und demütig sein. Dann lieber die kleinen Ladenbesitzer. Dank Corona steht denen das Wasser eh bis zum Hals, die haben genug mit sich selbst zu tun. Das hat sich jemand fein ausgedacht ...“