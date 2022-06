Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge : Ein Dankeschön aus Häkelherzchen

Dagmar Pohlmann (vorne links übergab im Beisein von Bürgermeister Christian Gauf (links) und der Beigeordneten Christina Rauch (hinten links) das Herzchen-Dankeschön-Bild an Stefan Eckerle (vorne) und Michel Rastoul (hinten rechts) sowie einigen Mitarbeiterinnen – es fehlt Heike Wilhelm. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Das Bild von Dagmar Pohlmann und Heike Wilhelm ist als Anerkennung für engagierte Behördenmitarbeiter gedacht.

Läuft etwas nicht (gut), wird gemeckert. Was gut läuft, wird als selbstverständlich hingenommen. Das war Dagmar Pohlmann zu wenig. Die Grünen-Stadträtin ist voller Wertschätzung und Respekt für die enorme Leistung, die sowohl etliche ehrenamtliche Organisationen in der Stadt als auch verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung quer durch alle dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet haben. Am Dienstag übergab sie im kleinen Sitzungssaal des Rathauses ein Bild mit Häkelherzchen, das sie gemeinsam mit der Zweibrücker Künstlerin Heike Wilhelm als Anerkennung und Dankeschön für deren immensen Einsatz gestaltet hat. Eine Geste, die beim Stadtvorstand so gut ankam, dass Bürgermeister Christian Gauf sogar den – nach eigenen Aussagen nicht ganz billigen – Rahmen dafür gestiftet hat.

Dagmar Pohlmann investierte neben dem dünnen Häkelgarn vor allem ihre Zeit. Mittlerweile hat die Lehrerin geschätzt an die eintausend großenteils filigranen Herzchen gehäkelt. Die Idee kam ihr anlässlich der Corona-Demonstration. „Das kam gut an. Die Leute haben sich so gefreut“, bestätigt sie die durchgängige Reaktion.

Doch ein toll gestaltetes Bild für alle Beteiligten hat eine offensichtlichere, nachhaltige Wirkung und soll einfach Freude bereiten. „Heike Wilhelm war sofort begeistert von der Idee und gerne bereit, mit ihren künstlerischen Fähigkeit die Anordnung zu übernehmen und den Hintergrund zu gestalten“, berichtet die Stadträtin.

Das Bild, das den Mitarbeitern im Amt für soziale Leistungen und der Ausländerbehörde gemeinsam gewidmet ist, ist bereits das sechste Werk der beiden Frauen. Jedes Bild enthalte bis zu mehreren hundert Häkelherzchen. Das Bild für das DRK ziere beispielsweise ein daraus gestaltetes großes Herz in der DRK-Farbe rot. Außerdem bedacht wurden unter anderem das THW, der ASB oder die Feuerwehr. Dagmar Pohlmann lacht: „Ich mache das Handwerkliche, abends beim Fernsehen, und inklusive dem Festnähen mit einem ganz feinen, durchsichtigen Faden auf dem Hintergrund. Heike trägt das Künstlerische bei.“ Jedes Bild sei ein Unikat. Der gelb-blaue Hintergrund in den Farben des Zweibrücker Ordnungsamtes erinnere in diesem Bild zudem an die ukrainische Nationalflagge.

Christian Gauf resümierte kurz das Eintreffen des vollbesetzten, ersten ukrainischen Busses mit 50 Hilfesuchenden an Bord. Er erinnert sich: „Es war Freitagvormittag um zehn. In zwei Stunden musste die gesamte Arbeit bewältigt werden.“ (Anm. der Redaktion: Weil ab 12.30 Uhr die Stadtverwaltung geschlossen ist und das Wochenende beginnt.) Für ihn sei beeindruckend, „wie gut das geklappt hat“.

Michel Rastoul, Sachgebietsleiter der Ausländerbehörde sowie sein Kollege Stefan Eckerle, stellvertretender Leiter des Sozialamts, lobten ihr „hervorragendes Team“ und bestätigten einstimmig die enorme Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter, die sich der Menschen durchweg voller Elan annähmen und dafür gerne Überstunden leisteten. „Wir haben ja immer Terminvorgaben, bis zu denen verschiedene Dinge einfach erledigt sein müssen“, erklärte Bürgermeister Gauf die organisatorischen Voraussetzungen neben den menschlichen Aspekten. Zumal die Stadt Zweibrücken mit mittlerweile 470 Menschen aus der Ukraine mehr Flüchtlinge aufgenommen habe, als sie nach dem offiziellen Schlüssel müsse.