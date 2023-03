Zweibrücken Der 20 000. Feldhäcksler aus Zweibrücken

Jährlich passieren etwa 900 dieser Erntemaschinen die Werkstore, um innerhalb Deutschlands, nach Westeuropa, Asien, Nordamerika und sogar nach Neuseeland verschickt zu werden – eigentlich fast überallhin. Die Feldhäcksler seien eine „Erfolgsgeschichte“, die 1991 „mit dem ersten selbstfahrenden Feldhäcksler aus Zweibrücker Produktion“ begonnen habe, erinnert Walde. Die Feldhäcksler würden hier nicht nur montiert, sondern in Zweibrücken auch technisch weiterentwickelt, weiß Serienverantwortlicher Claus Vogelgesang. So könnten die neuen Modelle neben dem Zerkleinern auch immer genauer die Feuchtigkeit und die Inhaltsstoffe des Ernteguts messen, was es den Landwirten ermögliche, wirtschaftlicher zu arbeiten. Und Standortchefin Walde hebt hervor, dass „alle Bereiche, die hier mit dem Feldhäcksler zu tun haben“, nicht zuletzt ein wichtiger Faktor für die Sicherung des Produktionsortes Zweibrücken seien. Die gute Nachricht sei: „Die Auftragsbücher für das laufende Kalenderjahr sind voll.“ Sie schränkt auf eine entsprechende Frage hin allerdings ein: „Ja, wir sind ausgelastet, aber noch nicht an der maximalen Kapazität.“ Was wohl heißen soll: Es gibt noch (Land-)Luft nach oben, auch was den Feldhäcksler anbelangt.