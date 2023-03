Neue UBZ-Chefin Nicole Hartfelder über Ziele : Ein großes Ziel ist die Energie-Neutralität

Info

Beim Bauamt fing alles an für Werner Boßlet. 1987 war das, blickt seine Nachfolgerin im Amt des UBZ-Vorstandes zurück. „Es gab damals beim Bauamt einen Regiebetrieb, dort ist Werner Boßlet eingestiegen“, schildert Nicole Hartfelder, die seit 15. Februar neue Chefin des UBZ ist. Boßlet war in der Stadtverwaltung tätig gewesen, bevor er zum EBZ wechselte. EBZ (Entsorgungsbetrieb Zweibrücken) hieß die städtische Tochter damals. Aus Pietätsgründen – nachdem auch die Friedhöfe als Aufgabe dazugekommen waren – erfolgte die Umbenennung in UBZ. Im Laufe der Jahre wuchs der Aufgabenbereich ständig, „es kamen immer neue Zuständigkeiten hinzu“, so die neue Chefin. 2009 schließlich übernahm Boßlet von Günter Kammann das Amt des Vorstandes; Kammann hatte selbst 17 Jahre lang als Leiter verantwortlich gezeichnet. Wie berichtet, ist Boßlet nun offiziell in den Ruhestand gegangen. Allerdings läuft sein Vertrag, so Hartfelder, noch bis Ende Juni; Boßlet nutze diese verbleibende Zeit, um noch einige wichtige Termine und Besprechungen wahrzunehmen. Nachdem Hartfelder nun neue Chefin ist, ist ihr Stellvertreter-Posten frei geworden. Sie erklärt, dass ab diesem Wochenende eine neue Stabsstelle ausgeschrieben werde. „Es handelt sich nicht um eine klassische Vertreter-Stelle, es ist eine Stelle für die Aufgabenbereiche Personalverwaltung und Organisation. Als ,Verhinderungs-Vertretung‘, wenn ich in Urlaub oder einmal erkrankt bin, werden wir im UBZ intern jemanden suchen“, sagt Hartfelder. (eck)