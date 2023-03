Kletterhalle „Camp4“ Zweibrücken : Ein Abend in Gedenken an „Ecki“

Ein Abend in Gedenken an „Ecki“

Zweibrücken Die Gedenkfeier für den verstorbenen Gründer der Kletterhalle „Camp4“ war ein besonderer Termin. Die Freunde und Weggefährten Eckhard Carbons erinnerten an seine Lebenslust und Freundlichkeit mit einem großen Kletterevent.

Eckhard Carbon, genannt „Ecki“, der Gründer der Kletterhalle am Flugplatz ist eine Legende in Zweibrücken. Der erfahrene Kletterer hatte gemeinsam mit einem Freund das ehemalige Kino der amerikanischen Streitkräfte auf dem Zweibrücker Flugplatz umgebaut und im Jahr 2003 das Kletterzentrum „Camp4“ eröffnet. Später kaufte er die anfangs nur gemietete Halle und erweiterte sie um eine Boulderhalle und eine Kletterwand im Freien.

Die Halle zieht jedes Jahr Zehntausende Klettersportler aus Südwestdeutschland und Frankreich an. Sein plötzlicher Tod Anfang Dezember mit nur 62 Jahren hat viele hart getroffen. Doch weil der Contwiger immer auch ein lebenslustiger Mensch war, erinnerten sich seine Freunde und Weggefährten an ihn mit einer Gedenkveranstaltung, die von Spaß und der Freude am Klettern geprägt war. Bei einer Nacht der Lichter im „Camp4“ verabschiedeten sich die Kletterer in einer besonderen Weise von dem gebürtigen Dellfelder, der seine Hobbys zum Beruf gemacht und trotz aller Widerstände und Skepsis seinen Traum von einer eigenen Kletterhalle umgesetzt hat.