Überraschungs-Paket der Zweibrücker Stadtmission für Kinder : Überraschung per Lieferservice

Zweibrücken Da die regelmäßige Überraschungs-Kirche für Kinder zwischen drei und zehn Jahren bei der Zweibrücker Stadtmission am vergangenen Samstag ausfallen musste, sann das Team rund um Organisatorin Stefanie Knoll auf Abhilfe. Stattdessen wurde als „Pizza-Service“ ein buntes Überraschungs-Paket ausgefahren.

Vier mit Pizza-Kartons beladene Autos machten sich am Samstagmorgen in Zweibrücken auf den Weg durch die Stadt und in die weite Region. Stefanie Knoll (46) und ihr Team fuhren an 65 Familien Überraschungspakete aus. „Normalerweise laden wir von der Stadtmission viermal pro Jahr Kinder zwischen drei und zehn Jahren mit ihren Eltern und Großeltern zur Überraschungskirche ein“, berichtet die Organisatorin. Dazu kommen regelmäßig zwischen 30 und 50 Familien, aus der Stadtmission, aus den Kindergärten, über Plakat-Werbung bei der Kinder- und Jugendbücherei sowie immer wieder Neue über Mund-zu-Mund-Propaganda, eingeladen von Freunden und Begeisterten.