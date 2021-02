Woher kommen die niedrigen Corona-Zahlen in Zweibrücken? : Die sieben Elemente des Erfolges

Zweibrücken Nach dem Oberbürgermeister hat auch Christoph Gensch eine Erklärung für die niedrige Zahl der Corona-Fälle in Zweibrücken zusammengetragen.

In der zweiten Wochenhälfte bewegte eine Frage Menschen überall in der Republik: Was ist das Zweibrücker Erfolgsgeheimnis? Warum sind die Inzidenz-Zahlen bei uns niedriger als irgendwo anders in Deutschland? zur Erinnerung: Am Donnerstag waren es 11,7. am Freitag war der Wert leicht gestiegen, auf 14,6 Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen; das reicht immer noch für die Pole Position in Deutschland. Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte betont, dass es kein Geheimrezept gebe – aber Dinge wie disziplinierte Bürger und eine gute Zusammenarbeit aller Akteure könnten eine Rolle gespielt haben.