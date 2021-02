Nur ein Glas Rotwein? : Gefesselte Dame mit Fahne bittet Polizei um Hilfe

Die Polizei half der Dame gerne, die Handschellen loszuwerden. Aber als die Beamten die Alkoholfahne bemerkten, war Schluss mit lustig. Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Pirmasens (eck) Erst hat man Pech und dann kommt noch Ärger hinzu: Am Donnerstag erschien eine Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz bei der Polizei in Pirmasens. Sie habe sich am Abend zuvor freiwillig Handschellen anlegen lassen – und bekomme diese nun nicht mehr ab, erklärte sie den verduzten Ordnungshütern den Grund ihres Besuches.

Ihre missliche Lage war unübersehbar: Die Handgelenke waren schon leicht angeschwollen. Die Beamten halfen gerne mit dem Bolzenschneider weiter. Da sie allerdings merkten, dass die 40-Jährige eine Fahne hatte und mit dem Auto zur Polizeiwache gekommen war, hakten sie nach. Die Dame erklärte, sie haben wegen des Druckgefühles an den Handgelenken Schmerztabletten eingenommen und diese mit einem Glas Rotwein heruntergespült.