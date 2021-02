Corona in der Südwestpfalz : Kein Corona-Alarm mehr in Zweibrücken

Der Inzidenz-Wert in Zweibrücken ist derzeit so gering wie zuletzt Mitte Oktober. Foto: Lutz Fröhlich

In der Risikokarte des Landesuntersuchungsamtes ist die Stadt aufgrund des geringen Inzidenz-Wertes wieder ein weißer Fleck.

Zweibrücken (red) Als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz liegt Zweibrücken derzeit mit einer Inzidenz von 11,7 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen unterhalb der Warnstufen. Zuletzt waren die Zahlen in der Rosenstadt laut Kreisverwaltung am 15. Oktober so niedrig. Der Landkreis Südwestpfalz (59,1) und die Stadt Pirmasens (57) liegen weiter im roten Bereich. Bis Mittwochmittag waren im Bereich des Gesundheitsamtes der Südwestpfalz 17 neue positive Corona-Tests registriert worden.