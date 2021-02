Vor allem auf Parkplätzen Fehlverhalten : 19 Verstöße gegen Corona-Auflagen bei Kontrolltag festgestellt

Zweibrücken Zweibrücker Beigeordnete Rauch lobt aber, dass sich ein „Großteil der Bürger gewissenhaft“ an die Vorgaben halte. Stadt ist weiter in Warnstufe „gelb“.

Rauch, die Dezernentin für das Ordnungsamt ist, zog am Montag auf Merkur-Anfrage Bilanz. Sie erklärte, dass es sich bei der Aktion am vergangenen Donnerstag bereits um den dritten landesweiten Kontrolltag gehandelt habe.

Kommunaler Vollzugsdienst und Polizei hätten gemeinsam „die Innenstadt, insbesondere Alexanderplatz, ZOB, Fußgängerzone, Kleiner Exe, Schulgelände HHG, Fruchtmarktstraße sowie die Supermärkte Edeka und Aldi in der Saarlandstraße bestreift. „Dabei wurden insgesamt 19 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. In knapp der Hälfte der Fälle wurde auf den Parkplätzen verschiedener Geschäfte sowie am ZOB gegen die neue Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske verstoßen. Weitere Verstöße betrafen die Abstandsregel oder den gemeinsamen Aufenthalt von mehr als zwei Hausständen. Verstöße gegen die Corona-Regeln in den Geschäften der Fußgängerzone wurden nicht festgestellt.“