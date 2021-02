Corona in der Südwestpfalz : Drei weitere Todesfälle

Südwestpfalz In Zweibrücken gilt weiter Warnstufe gelb.

Der Kreis Südwestpfalz meldet drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. An den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung sind demnach eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens sowie eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben verstorben. Eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein verstarb mit einer Corona-Infektion. Nach aktuellem Stand (Dienstag, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 13 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 60,1 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (64,6) ebenfalls in rot und Zweibrücken (29,2) in der Warnstufe gelb.