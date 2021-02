Malu Dreyer in Zweibrücken : Kaffee und etwas Süßes – und die Ministerpräsidentin

Malu Dreyer in Zweibrücken

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Hauptbahnhof, umrahmt von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), VRN-Repräsentant Werner Schreiner (hinter Dreyer) und DRK-Chef Hans Prager (links). Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Malu Dreyer inspiziert Bahnhof in Zweibrücken und blickt erwartungsfroh auf S-Bahn-Reaktivierung. VRN-Chef kündigt Busverbindung nach Bitsch an.

Malu Dreyer liebt es, mit dem Zug zu reisen. Grund sind ihre Kindheitserinnerungen an lange Fahrten mit dem Zug nach Italien, wie sie im Ratssaal des Rathauses in Zweibrücken erklärt. Dort hat die Minsterpräsidentin zu einer kleinen Fragestunde eingeladen.

Grund des Besuchs von Dreyer (SPD) in der Rosenstadt ist das Thema S-Bahn-Reaktivierung (und sicher auch die anstehende Landtagswahl). Bevor sie sich im Rathaus Bürgerfragen stellt, hat sie den Bahnhof inspiziert. Und dort reichlich Lob verteilt für das DRK, das dort als Inklusionsbetrieb den Kiosk „Bummelzug“ sowie die Postfiliale, die Mobilitätszentrale des VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) und einen kleinen Reisebedarfsladen betreibt.

Das Thema brennt so manchem Bürger unter den Nägeln, das wird an den Fragen, die vor dem Besuch der Ministerpräsidentin eingereicht werden konnten, deutlich.

„Gibt es noch Probleme?“, lautet ein andere Frage. Da hat die Ministerpräsidentin gute Nachrichten in petto. Vergangenen Freitag habe die Deutsche Bahn nach intensiver Prüfung bekanntgegeben: Die Wirtschaftlichkeit des Projekts stehe fest, die Kosten würden sich im Rahmen des bislang Prognostizierten (veranschlagt sind knapp 38 Millionen Euro) bewegen.

Natürlich menschelt es auch bei den Fragen. Und so will ein Bürger wissen: „Was darf für Sie bei einer Bahnfahrt nicht fehlen?“ Dreyer antwortet spontan: „Kaffee!“ Und schiebt nach: „Und etwas Süßes.“

„Was sind Ihre ersten Erinnerungen an eine Bahnfahrt?“, lautet eine weitere Frage an die Ministerpräsidentin. Dreyer muss nicht lange überlegen: Eine Fahrt mit der Familie nach Apulien. Zur italienischen Tante. Eine lange Zugfahrt. Und eine sehr schöne. Seitdem liebe sie das Bahnfahren, betont sie. Diese Art der Fortbewegung, das langsame Zurücklassen alter Landschaften und das Eintauchen in neue – das sei viel schöner als fliegen.