Wo mag unsere Fotografin nur dieses Motiv gefunden haben?

Dieses Edelstahlgebilde sieht an sich schon rätselhaft aus. Vielleicht wissen Sie, was es tut oder nicht tut. Doch vielmehr lautet wie immer die Frage, wo befindet es sich? Rätseln Sie beim heutigen Fotorätsel mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.