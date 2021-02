Serie Landtagskandidaten : Nachhaltigkeit, neue Mobilität, Kampf gegen den Klimawandel

Felix Schmidt möchte für die Grünen in den Landtag. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 47 vor. Heute: Felix Schmidt, Grüne.

Der Oberauerbacher Felix Schmidt tritt im Wahlkreis Zweibrücken für die Grünen an. Schon in der Schulzeit war Schmidt für die Grünen aktiv: „Der erste Landtagswahlkampf, an dem ich teilgenommen habe, war 2006“, erzählt er.