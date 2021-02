Corona in der Südwestpfalz : Zweibrücken verteidigt Pole-Position

Südwestpfalz Die Inzidenz liegt weiter unter der ersten Warnstufe. In Pirmasens gab es zwei weitere Todesfälle.

(red) Die Stadt Zweibrücken hat ihren Spitzenplatz bei den Inzidenzwerten in Deutschland auch am Sonntag gehalten. Das Landesuntersuchungsamt meldet für die Rosenstadt am Sonntagmittag einen Wert von 14,6 – damit liegt die Stadt weiter unterhalb der Warnstufe. Pirmasens steht mit 64,6 Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in der Risikostufe rot, der Landkreis Südwestpfalz mit 48,5 in Stufe orange. Am Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes zwölf weitere positive Corona-Tests registriert.

Dem Gesundheitsamt wurden am Wochenende auch zwei Todesfällen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion übermittelt. An den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung ist demnach ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren verstorben. Für den Tod einer an Covid-19 erkrankten Frau im Alter zwischen 85 und 95 Jahren war diese Erkrankung nicht die Ursache. Beide wohnten im Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens.

Am Samstag war Quarantäne für die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland angeordnet worden – bereit am Sonntag konnte sie wieder aufgehoben werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Indexfall symptomfrei war. Damit liegt bei der Ermittlung von Kontaktpersonen ersten Grades (KP I) eine abweichende Frist zugrunde. Innerhalb dieser war der Mann nicht in Kontakt zu Bewohnern der Unterkunft.

Von den neuen Indexfällen war eine Frau aus Zweibrücken, je ein Mann und eine Frau aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, sowie eine Frau aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land zuvor bereits als KP I in häuslicher Quarantäne. In den Fällen einer Frau aus Zweibrücken, eines Mannes aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, sowie je eines Mannes und einer Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben konnte die Infektionskette noch nicht ermittelt werden.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 184 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 57(+3), Zweibrücken 16 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5 (+1), Hauenstein 10, Pirmasens-Land 7 (+1), Rodalben 51 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 14, Waldfischbach-Burgalben 11 (+2) und Zweibrücken-Land 13 (+1). Insgesamt wurden bis heute 2813 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 108 Personen mit Corona-Infektion verstorben.