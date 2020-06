Parallele Feuerwehr-Einsätze in Riedelberg und Bechhofen : Traktor und Spülmaschine ausgebrannt

Riedelberg/Bechhofen Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land zur gleichen Zeit zwei Einsätzstellen alarmiert.

In Riedelberg war gegen 16 Uhr in der Mühlstraße ein Traktor beim Heuwenden in Brand geraten, und brannte vollständig aus. Die Löscheinheiten aus Kleinsteinhausen, Großsteinhausen, Hornbach, Contwig und Dietrichingen löschten den Traktor ab und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die trockene abgemähte Wiese verhindern. In dem einstündigen Einsatz waren 25 Kräfte mit acht Feuerwehrfahrzeugen. Die Schadenssume beträgt etwa 20 000 Euro, teilt die Feuerwehr Zweibrücken-Land mit.