Haushalt im Ortsgemeinderat : Biedershausen bleibt schuldenfrei

Biedershausen Große Sprünge sind dabei nicht möglich. Erhöht wurde die Hundesteuer.

Schuldenfrei ist das zu den kleineren Ortschaften in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zählende Biedershausen auf der Sickingerhöhe. Tobias Weis von der Finanzabteilung lobte in der Ortsgemeinderatssitzung am Mittwochabend, in welcher das Gremium über den neuen Doppeletat für die Jahre 2020/2021 zu befinden hatte, deshalb auch den umsichtigen Mitteleinsatz bei Maßnahmen, mit welchen die verantwortlichen Kommunalpolitiker den Wohnwert in der idyllischen Ortschaft zumindest erhalten, vielleicht sogar noch um einige Stufen erhöhen wollen.