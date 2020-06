Einsatz in Kirkel-Neuhäusel : Feuerwehr zu Kaminbrand gerufen

Kirkel-Neuhäusel Eine defekte Heizungsanlage sorgte am Freitagabend in Kirkel-Neuhäusel für einen Feuerwehr-Einsatz. Der Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel wurde gegen 20 Uhr wegen eines Kaminbrandes alarmiert. Mit an Bord war auch die Feuerwehr aus dem benachbarten Blieskastel, die ihre Drehleiter mitbrachten, wie es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter heißt.

Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt, nachdem sie eine Rauchentwicklung aus dem betroffenen Anwesen in der Nähe der Umgehungsstraße L 113 in Richtung Blieskastel-Lautzkirchen bemerkt hatten.