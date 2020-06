Südwestpfalz : Amtsarzt sieht Schulöffnung nach Ferien kritisch

Südwestpfalz Die Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz besucht und mit dem Leiter gesprochen.

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie entstand bei den Gesundheitsämtern ein Personalengpass. Wohl auch deshalb sprach Ganster dieses Problem bei Schäfer an. „Grundsätzlich müssen die Gesundheitsämter besser aufgestellt werden“, forderte die Landrätin. Da helfe es nichts, wenn die ADD erlaubt, Personal einzustellen, aber man nicht wisse, wie es finanziert werde, so Ganster. Als generelles Problem sieht sie die Besetzung von Stellen bei Amtsärzten in Bezug auf Ausbildungsstätten. „Es ist niemand vermittelbar, dass er vier Wochen von zu Hause weg ist für die Ausbildung“, findet Ganster, da es immer mehr weibliche Bewerber gibt, die Arbeit und Familie, das so genannte Work-Life-Balance-Modell, verbinden wollen.

Schäfer wollte wissen, wie es mit den Überstunden der Mitarbeiter aussieht, die sich logischerweise angehäuft haben. „Hier haben wir mit dem Personalrat Vereinbarungen getroffen“, informierte Ganster. Unter anderem werden die Überstunden derzeit abgebaut, auch weil niemand wisse, was passiert. „Wir müssen immer mit einem erneuten Anstieg rechnen“, so die Landrätin. In „Spitzenzeiten“ waren 45 Mitarbeiter im „Corona-Einsatz“. Ein Großteil dieser Mitarbeiter kam jedoch nicht aus dem Gesundheitsamt sondern aus anderen Abteilungen und kehrte nun in diese wieder zurück. „Die Einarbeitung dieser Mitarbeiter erfolgte in kürzester Zeit“, lobte Ganster. Derzeit sind sechs externe Kräfte bei der Kreisverwaltung eingesetzt. Drei davon kommen vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und halten den Kontakt zu Personen, die in Quarantäne sind. Drei so genannte „Containment-Scouts“ vom Robert-Koch-Institut (ROI) unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung von Infizierten. Noch bis 30. September sind die MDK-Mitarbeiter, bis Ende November die RKI-Mitabeiter vor Ort. „Diese Form der Unterstützung kann nicht hoch genug gelobt werden“, fand Schäfer. „Die Kräfte sind eingearbeitet und nicht einfach austauschbar“, stellte Ganster klar und fordert schon jetzt die Politik auf, aktiv zu werden. „Auf längere Sicht brauchen wir eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter“, so die Landrätin.