Zum Beispiel in Martinshöhe : Ostergottesdienste trotz Corona oft gut besucht

Beim Osternachts-Gottesdienst am Samstagabend in Martinshöhe. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Die Ostergottesdienst sind – soweit welche abgehalten wurden – im Zweibrücker Land gut besucht gewesen. In Martinshöhe, dem Pfarreisitz der Großpfarrei Heiliger Bruder Konrad, ist das bereits in der Osternacht der Fall gewesen.

Entsprechend den Hygienevorgaben waren fast alle nutzbaren Plätze besetzt. Auf die sonst übliche Zeremonien zum Entfachen des Osterfeuers musste allerdings auf Grund der Vorgaben auch im zweiten Jahr der Pandemie verzichtet werden. Wie im letzten Jahr sind auch diesmal die Messdienerinnen und Messdiener nicht mit Ratschen und Kleppern als Glockenersatz durch die Ortschaften gezogen, wie das sonst ab Gründonnerstag in katholischen Gemeinden üblich ist. Ostern ist das Fest des Lichtes. Durch seinen Tod brachte der gekreuzigte Menschensohn Lichts ins Dunkel der Welt. Auch das Fest der Agape konnte in diesem Jahr erneut nicht gefeiert werden. Mitglieder der Kirchengemeinde beschenkten allerdings in Anschluss an die österlichen Gottesdienste die Besucher mit einer kleinen Ostergabe, einem bunten Osterei. Foto: Norbert Schwarz