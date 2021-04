So wird unser Wetter in der Region Zweibrücken : Winter-Grüße vom Polarmeer

Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem umfangreichen, kräftigen Tief über dem Polarmeer und Skandinavien strömt auf direktem Wege arktische Kaltluft zu uns. Die auftretenden Niederschläge können daher bis in tiefere Lagen unserer Region als Schnee(regen) oder Graupel niedergehen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Dienstag bis Donnerstag -5 bis -2, Freitag 0 bis 3. Höchsttemperatur in Grad: Dienstag/Mittwoch 4 bis 7, Donnerstag 10 bis 13, Freitag 12 bis 15. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Di/Mi 75 bis 85, Do 0 bis 5, Fr 40 bis 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Di 1 bis 4, M 2 bis 5, Do 0, Fr 0 bis 1. Sonnenscheindauer in Stunden: Di/Mi 3 bis 5, Do 11 bis 12, Fr 2 bis 3. Windrichtung/-stärke: Dienstag West 4 bis 5, Mi West 5 bis 6, Do variabel 3 bis 4, Freitag Südwest 4.