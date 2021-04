Tatort: Zweibrücker Straße in Contwig

Contwig Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Karfreitag (18 Uhr) und Samstag (5 Uhr) wurde ein vor der Zweibrücker Straße 23 in Contwig abgestellter roter Toyota Corolla hinten rechts an der Tür und am Kotflügel beschädigt, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro und sucht Zeugen, Tel. (0 63 32) 97 60.