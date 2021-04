Einfamilienhaus in Bahnhofstraße : Einbruchsversuch in Hornbach gescheitert

Hornbach Es entstand allerdings Sachschaden.

Jemand hat zwischen Gründonnerstag (18 Uhr) und Karfreitag (11 Uhr) versucht, in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Hornbach einzubrechen. Der Hauseigentümer entdeckte danach mehrere Hebelspuren am Türrahmen der Seiteneingangstür, berichtet die Polizei. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Hausinnere, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Durch den Aufbruchsversuch entstand jedoch etwa 200 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60.