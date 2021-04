Rätseln Sie mit! : Papierblumen im Zweibrücker Land

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Bunte Frühlingsgrüße blinzeln hinter diesen Scheiben hervor. Während an diesem Fenster alles im Zeichen der Blümchen steht, dreht es sich im Fenster auf der anderen Gebäudehälfte, um Bienchen. Doch wo wurde hier so fleißig gebastelt und dekoriert? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.