Ortsgemeinderat Contwig : Bürgersteige abschnittsweise erneuert

Die Bahnhofstraße mit Rathausplatz (Bild) wird, was Fahrbahn und Bürgersteige angeht, erneuert. Allerdings nur, soweit die Ortsgemeinde Flächen in der Bahnhofstraße liegen hat. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Den Anliegern der Bahnhofstraße in Contwig ist der Belag noch gut genug.

Die bereits vom Contwiger Rat angenommene Planung für die Gestaltung des historischen Waschplatzes bei der Mühle Maurer in der Bahnhofstraße (wir berichteten) bleibt weitgehend bestehen. Das haben die Mitglieder des Ortsgemeinderates in der Sitzung am Mittwochabend in der Turnhalle der Vereinigten Turnschafts Contwig unter dem Vorsitz der Ersten Ortsbeigeordneten Margit Ernst einstimmig beschlossen. Das Planungsbüro soll in einer kommenden Sitzung nochmals einen Detaillierten Überblick geben und zu kleineren Modifizierungen Stellung beziehen. Vorrang hat jetzt aber die Projektförderung des Landes. 75 Prozent Zuschuss gibt es zu den rund 300 000 Euro Kosten.

Gelassen, dennoch bestimmt leitete die Ortsbeigeordnete Margit Ernst die wichtige Sitzung, ging es doch darum, dem dörflichen Herzstück Marktplatz und Bahnhofstraße mit der Neugestaltung des historischen Waschplatzes samt Umfeld neue Impulse zu verleihen. Dieses Projekt insgesamt habe in den zurückliegenden Wochen verstärkt zu Diskussionen geführt und so kam die Ortsbeigeordnete Ernst nicht grundlos zur Feststellung: „Ich glaube, trotz Zustimmung haben viele von uns im Rat nicht ganz den Überblick dazu, was diese Planung, der wir zugestimmt haben, eigentlich vorsieht. Ich nehme mich davon nicht aus. Deshalb ist es auch nochmals zu einer Bauausschusssitzung vor Ort gekommen!“ In einem knappen Rückblick, verwoben mit den Gedanken der Ausschussmitglieder skizzierte Margit Ernst einen sehr abgerundeten Überblick.

Danach sollen die vorgesehenen, nicht gerade billigen Relaxbänke (Wellenstil) nicht auf den Platz gegenüber dem Waschplatz kommen. Einen Verzicht auf das vorgesehene Boulespielfeld schlugen die Mitglieder des Bauausschusses gleichfalls vor. Margit Ernst: „Wir haben schon zwei solcher Bouleplätze im Ort.“ Aus Sicherheitsgründen ist zudem die Empfehlung im Bauausschuss ausgesprochen worden, zur Straße hin einen passenden Zaun zu errichten. Was die Spielgeräte angeht, so sollten erstmal die in der Planung vorgesehenen Geräte aufgestellt werden. Sozusagen um Erfahrung darüber zu sammeln wie der Platz von den Kinder und Eltern angenommen wird.

Für die CDU-Fraktion erklärte Fraktionssprecher Thorsten Sefrin grundlegende Zustimmung, „Die Planung soll bleiben!“ Herbert Sefrin (FDP) verwies auf die hohe Förderung des Vorhabens durch das Land. Grundlegende Änderungen könnten diesen Umstand gefährden, warnte er.

Die Bahnhofstraße wird baulich umgestaltet, bekommt eine neue Fahrbahndecke. Ortsgemeinde und landesbetrieb Mobilität (LBM) arbeiten zusammen Hand in Hand. Die Ortsbeigeordneten berichtete über Gespräche mit den Anliegern im fraglichen Ausbauabschnitt. Denen ist der vorhandene Bürgersteigbelag noch gut genug. Auf Gemeindeflächen allerdings wird dieser erneuert.

Für reiflich Redestoff sorgte die Frage, ob ein neu entwickelter „Teflonstein“ bei der Maßnahme verbaut werden soll. „Die Stadt Neunkirchen hat damit beste Erfahrungen gemacht“, berichtete die Vorsitzende Ernst, die sich beim dortigen Stadtbauamt schlau gemacht hat. Allerdings, in der Hüttenstadt liegt dieser Stein erst seit einem Jahr. Alternativen gebe es zum Teflonstein. Etwa jene Verbundsteine wie sie jetzt in der Tränkgasse verlegt werden. Für die bevorstehende Ausschreibung sollen deshalb beide Alternativen vorgesehen werden.