Aufruf zur Gemeinsamkeit in Antrittsrede im Contwiger Rat : Nadine Brinette als Bürgermeisterin vereidigt

Contwig Erstmals hat die größte Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land eine Frau an der Spitze. Die Erste Ortsbeigeordnete Margit Ernst (CDU) führte die 33-jährige Nadine Brinette (CDU) ins Ehrenamt der Contwiger Ortsbürgermeisterin ein.

Mit 1408 Wählerstimmen sei der Wahlsieg gelungen. Das dabei erlangte Wählervertrauen müsste jetzt in der just begonnenen Amtszeit als Ortsbürgermeisterin umgesetzt werden. Dieser Festabend gebiete es aber auch Dank zu sagen, stellte Björn Bernhard fest und vergaß dabei nicht anzumerken, dass der Festabend, möge er auch noch so schön sein, doch außer der Reihe gekommen ist. „Erst mit dem Rücktritt des langjährigen Ortsbürgermeisters Karlheinz Bärmann wurden die Contwiger Wähler am 14. März zum weiteren Wahlgang eingeladen“, merkte Bernhard an und erinnerte detailliert an die lange Zeit des CDU-Politikers Bärmann, der 45 Jahre kommunalpolitisch aktiv und engagiert gewesen ist. Zum Wohle der Bürger von Contwig, zum Wohle der Allgemeinheit. Bernhards Dank galt an diesem Abend aber auch der Ortsbeigeordneten Margit Ernst: „Die letzten drei Monate hast du mit viel Engagement uns in der Verwaltung eine Freude gemacht.“ Mit Zurücklehnen sei da nichts gewesen. Mit ihrem Elan habe sie vielmehr regelrecht Freude bei der Verwaltung ausgelöst und viele Dinge auf den Weg gebracht. „Dass du im Ort beliebt bist, habe ich gewusst. Erfahren habe ich in den zurückliegenden drei Monaten aber, mit welcher Herzlichkeit du dich für Contwig, Stambach, Bürgerinnen, Bürger und das Gemeindepersonal eingesetzt hast. Jetzt weiß ich auch, auch warum jeder im Dorf ,die Tante Margit’ sagt, vielen Dank!“ Nach Glückwunsch und Dank an die Beigeordnete (und pensionierte Kindergarten-Leiterin) konnte der Blick in die Zukunft als Wunschbild nicht ausbleiben. Mit dem Wechsel an der Ortsspitze gehe die Erwartungshaltung von Bürgern einher, stellte der Verbandsbürgermeister fest. Jetzt gelte es, Aufgaben zu meistern, kein Ausruhen auf dem bisher Erreichten. Kompetenz und perspektivisches Denken seien nun gefordert. Dabei seien die Randbedingungen in der Kommunalpolitik wegen knapper Kassen alles andere als gut. Bernhard ließ Zahlen sprechen. Contwiger Zahlen, wie etwa 314 Kinder die einen Kita-Platz beanspruchen oder 35 Gemeindebedienstete, für die Nadine Brinette jetzt erste Ansprechpartnerin sei. Eine Aufgabenbewältigung – alles im Ehrenamt zu meistern. Björn Bernhard erinnerte noch einmal an die ehrgeizigen Ziele, wie sie auch im Wahlkampf herausgestellt worden waren. Sie gelte es nun zu bündeln. „Nur wer Großes anstrebt, wird überhaupt etwas erreichen“, meinte der Verbandsbürgermeister am Schluss.