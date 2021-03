Bürgermeisterwahl in Contwig : Nadine Brinette gewinnt in Contwig

Nadine Brinette hat sich bei der Bürgermeisterwahl in Contwig gegen David Betz durchgesetzt und tritt die Nachfolge ihres Parteifreundes Karlheinz Bärmann an. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Mit der CDU-Kandidatin regiert jetzt erstmals eine Frau den Ort.

Die 33-jährige Nadine Brinette (CDU) erobert sich den Amtsstuhl als Ortsbürgermeisterin von Contwig. Erstmals in der Dorfgeschichte wird mit ihr das Ehrenamt in der größten Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von einer Frau bekleidet. Von den 4145 Wahlberechtigten machten insgesamt 2652 Wähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Mit 1408 Stimmen erreichte Nadine Brinette 54,4 Prozent. Ihr sechs Jahre älterer Mitbewerber von der SPD-Fraktion, David Oliver Betz, konnte 1178 Stimmen auf sich vereinigen. Das waren 45,6 Prozent. Dem Ansturm der SPD konnte die CDU ein weiteres Mal trotzen.

Seine Enttäuschung über Verfehlen des gesteckten Zieles verhehlte der gelernte Journalist David Oliver Betz nicht. „Ich war angetreten zum Siegen, das Ziel war eindeutig, das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu erringen. Mehr gibt es an diesem Abend nicht festzustellen“, sagte der Unterlegen am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der großen Turnhalle der Vereinigten Turnerschaft Contwig, welche bei der Landtagswahl Dreh- und Angelpunkt des Wahlgeschehens neben dem Wahlort in Stambach gewesen ist.