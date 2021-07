Fußball-Kreispokal : Stambacher Aufholjagd kommt zu spät

Stambach Der SC Stambach hat das Finale des Fußball-Kreispokals verpasst. Gegen den FC Rodalben unterlag der SC am Sonntag nach einer irren Schlussphase trotz eines Doppelpacks von Pascal Wallad knapp mit 3:4.

Die Hausherren kämpften sich aber zurück in die Partie und kamen im Anschluss an eine Ecke in der 26. Spielminute zum Ausgleich durch Nicolas Veith. „Insgesamt haben wir in der ersten Halbzeit aber zu wenig Fußball gespielt“, monierte SC-Spielertrainer Steven Hörner nach der Partie. Zudem agierte sein Team im Spiel nach vorne zuweilen zu sorglos. So lief Stambach noch vor der Pause in zwei Rodalber Konter, die die Gäste in Person von Marius Würz (33.) und Daniel Wafzig (44.) zum 1:3-Pausenstand aus Sicht der Gastgeber nutzten.