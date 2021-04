Contwig : 67 negative Testergebnisse – ansonsten alles positiv

Apothekerin Ulrike Mayer (links) führte die Tests zum Auftakt durch. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Neue Bürgermeisterin Brinette will Coronatest-Angebot in Contwig nach erfolgreicher Premiere etablieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

In jeder Hinsicht gelungen war am Freitag der erste – noch versuchseise – Betrieb einer Coronateststation in Contwig. 67 Personen wurden von 17 bis 19 Uhr am Marktplatz getestet. Zeitweise war aus Sicherheitsgründen Schlangestehen angesagt. Schon 30 Minuten vor Eröffnung waren die ersten Testpersonen bei der Laurentius-Apotheke gegenüber der bekannten Pizzeria Classico, wo von der Hauptstraße die an Marktplatz und Rathaus vorbeiführende Bahnhofstraße abzweigt.

Ein familiäres Testerlebnis im Umfeld von Nadine Brinette hatte in ihr den Gedanken aufkommen lassen: Warum sollen wir nicht auch in Contwig eine solche Teststation anbieten? In der Apothekerin Ulrike Mayer fand die (seit Freitagabend amtierende) neue Contwiger Bürgermeisterin Brinette sofort eine bereitwillige Mitstreiterin. Die aber konnte weder Räumlichkeiten noch eine handvoll Helfer zur Verfügung stellen. Doch die fand Brinette auch schnell. Klaus Hemmer, CDU-Parteifreund und selbst viele Jahre im Contwiger Ortsgemeinderat, Hauseigentümer und derzeit auch mit Verfügungsgewalt über die von der VR-Bank geräumten Kassen- und Nebenräume der Zweigstelle Contwig, bot die kostenlose Nutzung der Räume an. Ein Teil des Banktresens noch nicht beiseite geschafft. Sozusagen im „Kreisverkehr“ konnten die Testpersonen sich am Freitag anmelden, untersuchen lassen und auf das Testergebnis in einem gesonderten Raum warten.

Kai Harstick vom DRK-Ortsverein ist zusammen mit zwei weiteren Helfern bei der Aufnahme gewesen, die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende und Bereitschaftsärztin Nicole Koch (im Berufsleben Allgemeinmedizinerin in einer Martinshöher Gemeinschaftspraxis) besorgte die Beprobung der zuvor von der Apothekerin Ulrike Mayer sehr sachkonform entnommenen Proben aus den Schleimhäuten in Rachen- und Nase der jeweiligen Testperson. Das Ergebnis mit entsprechendem Nachweis wurde nach kurzer Wartezeit ausgehändigt.

Wie Harstick auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, wurden alle 67 Testpersonen negativ getestet.

Weil die Amtseinführung von Nadine Brinette für den gleichen Abend um 19 Uhr terminiert war, konnte sie sich nicht mehr mit allen Beteiligten aussprechen. Das soll am heutigen Montag erfolgen. Für die Ortsbürgermeisterin ist die große Resonanz auf die Testmöglichkeit vor Ort allerdings ein Bürgerhinweis darauf, dass diese Möglichkeit weiter Bestand haben soll. „Für April möchte ich das auf jeden Fall in unserer Gemeinde anbieten“, äußerte sich Brinette am Sonntag auf Merkur-Nachfrage und hofft auf die weitere Unterstützung durch Apothekerin Ulrike Mayer und die Contwiger DRK-Helfer.