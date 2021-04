Angelika Glöckner : SPD: Glöckner wohl einzige Kandidatin für Bundestag

Angelika Glöckner redete zum Teilhabestärkungsgesetz am 26. März im Bundestag. Foto: imago images/Political-Moments/via www.imago-images.de

Zweibrücken/Pirmasens Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mitteilt, wird sie ihren Hut erneut in den Ring werfen und sich um weitere vier Jahre für den Bundestag bewerben. Dazu findet am Samstag, 10. April, ab 10 Uhr die SPD-Wahlkreiskonferenz zur Bundestagswahl in der Lemberger Freizeithalle statt.

Dort entscheiden die Delegierten der SPD-Ortvereine des „Wahlkreis 210 Pirmasens“ (zu dem auch Zweibrücken gehört) darüber, wer für die Sozialdemokraten zur Wahl antritt. Bisher gibt es außer Glöckner keine weiteren Bewerber.

„Sich für unsere Region und die Menschen hier einzusetzen, ist eine sehr erfüllende Aufgabe und es macht mir einen großen Spaß, dabei zu helfen, unsere Region weiter voranzubringen“, schreibt Glöckner.