Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal : Hohe Investitionen, aber Wasserpreis bleibt stabil

Wallhalben Auch wegen vieler Rohrbrüche investiert der Wasserversorgungs­zweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal 2021 allein 900 000 Euro in neue Leitungen.

Fast 900 000 Euro wird der Zweckverband in neue Leitungen investieren. Mit rund 480 000 Euro steht dabei die Leitungserneuerung in der Ortsdurchfahrt Winterbach an der Spitze. Gefolgt von der Leitungserneuerung in Krähenberg, die mit 165 000 Euro veranschlagt ist. Das neue Baugebiet in Maßweiler soll ans Versorgungsnetz des Zweckverbandes. Es wird mit 80 000 Euro für diese Maßnahme gerechnet. Das Erneuern der Wasserleitung in der Waldstraße, gleichfalls in Maßweiler, soll 200 000 Euro kosten.