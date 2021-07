Corona-Zahlen von Merzig-Wadern : Vier neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Am Donnerstag wurden vier neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis registriert. Der Inzidenz-Wert liegt bei 30,0.

Im Landkreis Merzig-Wadern wurden am Donnerstag vier neue Corona-Infektionen registriert. Die betroffenen Menschen leben in der Kreisstadt Merzig, der Gemeinde Losheim am See und der Gemeinde Beckingen. Insgesamt sind 55 Menschen aktiv an Covid-19 im Grünen Kreis erkrankt. Zwei weitere Personen gelten als genesen, teilt das Landratsamt mit.