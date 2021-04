So wird unser Wetter : Noch einige Tage Nachtfrost

Michael Agne betreibt eine Wetterstation in Lambsborn. Foto: Michael Agne

Nach einem neuen Schub polarer Kaltluft pirscht sich von Westen allmählich ein Hochdruckgebiet heran. Dieses Hoch zeigt uns aber die kalte Schulter und verlagert sich in der zweiten Wochenhälfte nach Südskandinavien, so dass weiterhin mit leichten Nachtfrösten gerechnet werden muss.

Erst am Wochenende kommen wir vermutlich in den Genuss etwas milderer Frühlingsluft, wenn ein nach Spanien und ins westliche Mittelmeer ziehendes Tief wärmere Luft in unsere Region pumpt.

Montag: Abgesehen von einigen Aufhellungen mit gelegentlichem Sonnenschein bleibt es zu Wochenbeginn eher bewölkt aber in der Regel niederschlagsfrei. Die Temperaturen weilen jedoch im einstelligen Bereich. Im Laufe des Abends klart der Himmel immer mehr auf und die Temperaturen sinken in der Nacht zum Teil in den leichten Frostbereich.

Dienstag: Freundliche Abschnitte wechseln sich mit einigen dichteren Wolken ab, schwache Schauer sollten jedoch die Ausnahme bilden. Es bleibt für die Jahreszeit recht kühl.

Mittwoch: Nach teilweise leichtem Nachtfrost gibt es ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Wolken können durchaus auch mal etwas dunkler und bedrohlicher werden und einige Tropfen, Flocken oder Graupel fallen lassen. Bei den Temperaturen ändert sich wenig.

Donnerstag: Sonne und Wolken kämpfen um die Vormachtstellung am Himmel. Es sollte aber bis auf wenige Schauer trocken bleiben. Der kühle Nordostwind hält die Temperaturen aber weiterhin auf Sparflamme.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag werden die Wolken insgesamt etwas dichter und es kann vielleicht etwas tröpfeln. Sonst ändert sich nur wenig. Am Sonntag wird es freundlicher mit mehr Sonne und auch wärmer.