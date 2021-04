Südwestpfalz : Corona-Zahlen: Jetzt ist auch Zweibrücken in Alarmstufe rot

Die Corona-Warnampel zeigt jetzt für die gesamte Region Südwestpfalz-Pirmasens-Zweibrücken wieder rot. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Südwestpfalz Inzidenz ist auch in Pirmasens und im Landkreis Südwestpfalz gestiegen.

Am Freitag haben sich seit dem Vortag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 34 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Nach Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz ist nun auch Zweibrücken über die 50er-Inzidenzschwelle gerutscht – und damit die gesamte Region in der Corona-Alarmstufe rot. Die Inzidenzzahlen (Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je rechnerisch 100 000 Einwohner liegen nun bei (in Klammern die Vortags-Zahl): Pirmasens 82,0 (74,6), Kreis Südwestpfalz 64,3 (51,7) und Zweibrücken 61,4 (49,7).

Von den Neuinfizierten waren zuvor bereits vier Personen aus Zweibrücken, zwei aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, zwei aus Pirmasens sowie jeweils eine Person aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Info Länger Besuchsverbot im Nardini-Klinikum Wegen der aktuellen Infektionslage wird das Besuchsverbot am Nardini-Klinikum Zweibrücken vorerst bis einschließlich Montag, 19. April, verlängert, teilt das Krankenhaus mit. Besuche durch Eltern Minderjähriger, Betreuer und von sterbenden Patienten sind weiterhin möglich. Persönliche Gegenstände von Patienten kann man, deutlich gekennzeichnet, am Eingang abgeben.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 345 bestätigte positive Fälle aktiv, das sind drei mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 106 (-4), Zweibrücken 46 (+7) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 45 (-4), Hauenstein 15 (-1), Pirmasens-Land 24 (-5), Rodalben 24 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 21 (+3), Waldfischbach-Burgalben 24 (+6) und Zweibrücken-Land 40 (+2).

Insgesamt wurden seit Pandemie-Beginn 3821 Personen im Gesundheitsamtsbezirk positiv auf den Erreger getestet, 125 davon sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Die 3821 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (1089/9 davon am Freitag neu), Zweibrücken (570/8 neu) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (306/1), Hauenstein (178/1), Pirmasens-Land (259), Rodalben (389/2), Thaleischweiler-Wallhalben (424/3 neu in Walhalben, Weselberg und Obernheim-Kirchenarnbach), Waldfischbach-Burgalben (254/8) und die Zweibrücken-Land (351/2 neu in Kleinsteinhausen und Dellfeld).