Corona-Zahlen vom 28. Juli : Corona-Inzidenz im Kreis liegt bei 11

Kreis Neunkirchen Nach dem weiteren Corona-Fall, der am Montag hinzukam, gibt es derzeit 37 aktuell infizierte Personen im Landkreis Neunkirchen.

Stand Mittwoch sind 37 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert – 9 in Eppelborn, 4 in Illingen, 2 in Merchweiler, 13 in Neunkirchen, 2 in Ottweiler, 1 in Schiffweiler, 6 in Spiesen-Elversberg – , darunter ein weiterer Mutationsfall. Somit gibt es insgesamt 1337 Mutationsfälle im Landkreis Neunkirchen (1257-mal Alpha-Varianten, 57-mal Beta-Varianten, 23-mal Delta-Varianten).