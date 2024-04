Brutale Attacke in der City Doppelter Kieferbruch – Polizei in Neunkirchen kann erstmals mit Opfer (23) reden

Diese Attacke hatte es in sich: Ein junger Mann wird in Neunkirchen niedergestreckt. Er erleidet dabei eine schwere Verletzung und kommt daraufhin in die Klinik. Zunächst können Fahnder gar nicht mit ihm reden, um seinen Peiniger ausfindig zu machen. Jetzt aber soll es ihnen gelungen sein. Das berichtet eine Sprecher der Dienststelle auf SZ-Anfrage.