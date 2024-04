Aktion Katholische Jugend Kreis Neunkirchen: Helden in Sturm und Schnee

Kreis Neunkirchen Immerhin: Sonnenbrand hat garantiert niemand bekommen in den letzten Tagen. Stattdessen wechselten sich Regen, Sturm, Schnee und Hagel ab. Die Sonne schaute nur selten raus, dafür war einmal auf einen Schlag die ganze Wiese weiß. „Mit dem Wetter haben wir voll ins Klo gegriffen“, brachte es Pastoralreferent Philipp Spang auf den Punkt – zum Finale am Sonntagnachmittag, an dem sich das Thermometer bei nasskalten fünf Grad einpegelte. Dafür wurden in diesen ungemütlich 72 Stunden der gleichnamigen Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend Helden geboren. Einer davon heißt Moritz und hatte zum Ende hin ganz schön Muskelkater: „Mir tut die Schulter weh, weil ich die ganze Zeit die Schubkarre fahre“, meinte der Zwölfjährige, der beim Besuch der SZ auf der ehemaligen Tennisanlage in Schiffweiler zusammen mit Jan (14) die letzten Holzhackschnitzel verschaffte. „Aber es macht voll Spaß“, in der Natur und im Team an so einem Projekt mitzuarbeiten.