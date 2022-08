Kerwe in Knopp : Die Folgen des Aufstieges und ein runder Geburtstag

Knopp-Labach Bei der Kerwerede in Knopp wurde das Dorfgeschehen der vergangenen Monate auf die Schippe genommen.

Schenkt man den Anekdoten Glauben, wie sie jetzt in der Kerwerede zu hören gewesen sind, dann muss es beim 60. Geburtstag des Knopper Försters besonders hoch her gegangen sein, denn gleich seitenweise war für die Berichterstattung darüber in der Kerwerede Platz freigehalten worden. Für ein großes sportliches Highlight ist an gleicher Stelle Platz gewesen, denn die Verbundenheit der Knopper Fußball-Enthusiasten für den FCK aus der Barbarossastadt ist hinreichend bekannt. Roland M. ist einer von ihnen und der Aufstieg in die zweite Bundesliga wurde, wie konnte es anders sein, mit zahlreichen Bierchen gebührend gefeiert. In der Rede war jetzt zu hören: „De arme Felix hot sei Laschd, bis es Evi komm is un hot de Roland hämgebrung in soi Palaschd. Dehäm, de Rolland nur am Lache, es Evi plädiere was der werre macht fer Sache. Awer das ist jo ah garnet schlimm Laudere is uffgeschdieh, da kann ma Biercher kippe wie noch nie!“