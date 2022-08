Atelier-Besuchstage in Schweyen : Einblick in 35 Jahre Weis-Malerei

Hermann Weis, ein aus Zweibrücken stammender Künstler, der seit 2004 in Frankreich lebt und arbeitet, öffnet am kommenden Wochenende (27. und 28. August) sein Atelier in Schweyen, kurz hinter der Grenze.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist in der Rue de St. Sorlin 38f von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. „Die Besucher können vor Ort einen Einblick über 35 Jahre meiner Malerei nehmen“, teilt Weis mit: „Es wird eine Entwicklung zu sehen sein von Pastell-/Aquarell- über Akt-Malerei bis zu meiner heutigen abstrakten informellen Malerei in einem Materialmix, in der Hauptsache Acryl.“ Weis schreibt weiter: „Meist haben meine Werke keine Titel. Nach dem Motto: ,Immer im Auge des Betrachters‘. Die gegenständliche Wahrnehmung des Auges wird zerlegt und farblich abstrakt wieder gegeben.“ Weis hatte bereits mehrere Ausstellungen im In- und Ausland, zuletzt 2021 in der Galerie Colorida in Lissabon.