Ortsgemeinderat Riedelberg : Hilfe bei energetischen Haus-Sanierungen

Für Klimaschutz und Energieeinsparung ist in Riedelberg ein Baubereich für das Energetische Quartierskonzept gebildet worden. Foto: Norbert Schwarz

Riedelberg Bis auf vier sehr moderne Häuser dürfen in Riedelberg alle vom „Energetischen Quartierskonzept“ profitieren. Bei der Grundsteuer dagegen musste der Rat eine unliebsame Entscheidung treffen.

Wer A sagt, muss in der Regel auch B sagen. Eine Binsenweisheit, die nicht allein für den Alltag seine Gültigkeit hat, sondern jetzt auch die Mitglieder des Ortsgemeinderates Riedelberg vor eine ganz entscheidende Aussage stellte. Sie mussten nämlich entscheiden, für welchen Bereich das Energetische Quartierskonzept gelten soll, das der Rat im Frühjahr schon grundsätzlich beschlossen hatte.

Ortsbürgermeister Christian Schwarz hob die Bedeutung des Quartierskonzepts hervor. Bei der Grundsatzdiskussion, ob Teilnahme oder Nichtteilnahme an diesem Konzept, hatte im Frühjahr der Verbandsgemeindebeigeordnete Bernd Hofer dargelegt, welche Ziele mit dem bundesweit propagierten Energetischen Quartierskonzept erreicht werden sollen. Klimaschutz und Energieeinsparung sollen mehr als bisher in den Fokus aller, insbesondere der Hausbesitzer, treten. Zu jener Zeit noch nicht aktuell, die in inzwischen eingetretene Energiekrise als direkte Folge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine.

Rheinland-Pfalz fördert die Maßnahme, die privaten Hauseigentümer können davon ganz wesentlich profitieren (wie auch in allen übrigen teilnahmeberechtigten Ortschaften von Zweibrücken-Land).

Vor diesem Hintergrund gelte es nun, den Bereich des Quartierskonzeptes festzulegen, so Bürgermeister Schwarz, der auch die Grundregeln bei der Zonenbildung allen ins Bewusstsein rief: „Ein Quartier besteht aus mehreren flächenmäßig zusammenhängenden privaten wie auch öffentlichen Gebäuden. In der Regel einem Gebiet, unterhalb der Gemeindegröße.“

Ein weiterer Bezug sei, so Christian Schwarz, dass im Quartierbereich nicht allein Altbauten sein müssen. Der Bereich könnte vielmehr eine „Mischung von Neubauten und Bestandsgebäuden“ sein. Letztendlich entscheidend die energetische Ausstattung im Hinblick auf Klimaschutz und Energieeinsparung.

Die Bereichsfestlegung ist für die Mitglieder des Ortsgemeinderates Riedelberg eine Herausforderung gewesen, dennoch wussten sie diese mit Bravour zu lösen. Lediglich vier moderne und erst in jüngster Zeit geschaffene Wohngebäude im früheren Neubaugebiet „Hasengarten“ Wohnhäuser zählen nicht zum Quartiersbereich Riedelberg. Damit erfüllt die Festlegung auch die zwingende Vorgabe, dass nicht die gesamte Ortslage der auszuweisenden Zone angehören kann.

Ein sehr wesentlicher und für die Hausbesitzer durchaus effektiver Schritt wird in naher Zukunft folgen. Sobald nämlich alle Voraussetzungen für einen Start des Projektes insgesamt erfüllt sind und die förmliche Anerkennung vorliegt, können die Riedelberger Hauseigentümer sich fachlichen Rat über die energetische Beschaffenheit der eigenen vier Wände einholen, sprich Energieberater für eine Überprüfung zu Rate ziehen. Hilfreich dabei ist auch: Diese Beratung erfolgt kostenfrei.

Die Förderung bei einer möglichen energetischen Sanierung geschieht auf verschiedenen Förderwegen. Zum einen ist denkbar, dass es für die notwendige Sanierung bereits öffentliche Fördertöpfe gibt, wie etwa bei Austausch von Heizungssystemen. Andererseits kann der Sanierungsaufwand steuertechnisch über die Einkommensteuererklärung abgeschrieben werden. Unterm Strich gilt deshalb die Feststellung, das Hausbesitzer mithilfe des Energetischen Quartierskonzepts ihre Immobilie aus energetischer Sicht auf den neuesten Stand bringenkönnen. Ortsbürgermeister Schwarz ist überzeugt, dass der Bedarf zur energetischen Sanierung in seinem Heimatort groß ist und mit den nur vier Ausnahmen alle übrigen Wohngebäude energetischen Sanierungsbedarf vorweisen.

In diesem Zusammenhang ist bei der Sitzungsnachbetrachtung auch die Frage aufgeworfen worden, ob in Riedelberg kein Bedarf an neuem Bauland bestehe. Die Nachbarorte wie Klein- oder Großsteinhausen haben sich bereits mit dem Erschließen von weiterem Bauland befasst, in den beiden Orten sind inzwischen schon Erschließungsarbeiten voll im Gange.

Christian Schwarz sieht das Aufheben der Satzung über die Festlegung der Baugrenze im innerörtlichen Bereich als möglicherweise richtungsweisend zum Ausweisen von neuen Baugebieten. Wichtig für ihn als Bürgermeister sei zunächst jedoch die Feststellung, welchen Umfang das Bauinteresse generell hat: „Wie ist die Nachfrage, wer will neu in Riedelberg bauen das wird vielleicht zur Gretchenfrage!“ Was es schon gibt, sei die Nachfrage nach älterer Bausubstanz auch im alten Ortskern. Selbst junge Familien interessierten sich hierfür, hätten die Absicht, alte Häuser umzubauen und nach eigenen Plänen zu modernisieren. Da mit lasse sich der alte Dorfkern von Riedelberg auch künftig „am Leben“ halten, was für den Riedelberger Ortsbürgermeister gleichfalls eine willkommene Herausforderung darstellt.