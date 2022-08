Landmarkt Martinshöhe : Mit Mannigfaltigkeit und viel Flair

Ob Kunsthandwerk aus Holz oder bunte Kunststofffiguren: Der Landmarkt Martinshöhe bot für vielerlei Geschmäcker etwas. Kulinarisch übrigens auch. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Der Landmarkt in Martinshöhe war für viele Besucher auch von auswärts ein besonderes Erlebnis. Wobei der Besuch tierischer Stargäste am seidenen Faden gehangen hatte.

Der Landmarkt Martinshöhe ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. In vierter Neuauflage organisierten Maria Laborenz-Gemmel und ihr Gatte Heinz Laborenz im Auftrag ihrer Heimatgemeinde den Landmarkt. Was mit der Fertigstellung des neuen Dorfzentrums als Besucherschmankerl gedacht war, steht weiterhin ganz groß bei Ausstellern wie kleinen und großen Besuchern hoch im Kurs. Rund 70 Marktbeschicker aus allen vier Himmelsrichtungen reisten auf die Sickingerhöhe, sorgten vergangenes Wochenende ein erneutes Mal dafür, dass dieser Landmarkt in der Erfolgsspur bleibt. Gründe dafür kann Triebfeder Heinz Laborenz, im Alltag des Showbusinessgeschäfts ein besonders umtriebiger Zeitgenosse, viele nennen. Wie viel Arbeit allerdings hinter alledem steckt wird nicht immer sichtbar.

300 Plakate klebte Heinz Laborenz auf passende Träger, hängte die stummen Werbeträger auf und ist jetzt bereits wieder dabei alles einzusammeln. 5000 verteilte Handzettel sind werbend für das zweitägige Markttreiben verteilt worden, auch der Merkur berichtete vorab ausführlich über das Event, mit dem Martinshöhe nun einmal mehr weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt geworden ist. Wer die Namensschilder an Marktschirmen, bei Auslagen oder etwa Kunstgegenständen im Vorbeischlendern flüchtig las, musste erkennen, dass nicht wenige der Marktbeschicker selbst weitere Anfahrtswege in Kauf genommen haben um dabei zu sein.

Eine Feststellung, die beispielsweise für die Lama- und Alpaka-Züchter Spengler-Brand und Schuch aus dem Hunsrück gilt und hinter deren Kommen Heinz Laborenz noch wenige Tage vorher ein Fragezeichen setzen musste. Des Wetters wegen. „Wie, wegen dem Wetter?“, so die erstaunte Gegenfrage. Die Antwort kam prompt. Das Tierwohl gehe vor. Wenn es zu heiß sein sollte, dann wäre das nichts mit Transport und Aufenthalt auf der Sickingerhöhe. Doch alles klappte: Es gab einen schattigen Platz unweit des Schulgebäudes der Grundschule. Die Lamas waren oft verwendetes Hintergrundmotiv für Familienfotos, Kinder stellten an die Erwachsenen neugierige Fragen und das Geschäft mit den Produkten sei zudem gut gelaufen, so Heinz Laborenz im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie bereits in den Jahren zuvor sind die Tiere, deren Ur-Heimart auf extremer, südamerikanischer Höhe liegt, eine ganz besondere Marktbereicherung.

„Wir sind zufrieden; zu verbessern gibt es bei jedem großen Event etwas, doch wenn Händler bei der Abreise zu uns kommen und sich extra für die beiden Ausstellungstage bedanken, dann will das was heißen,“ Stellt Heinz Laborenz im Gespräch mit dem Merkur fest, derweil er sich auf einer Sondertour zum Einsammeln der ausgedienten Werbeträger befindet. „Wir organisieren ja den Landmarkt für die Ortsgemeinde, bekommen dafür das Gelände beim Dorfgemeinschaftshaus, Grundschule und dem neuen Dorfplatz zur Verfügung gestellt und und freuen uns natürlich, wenn dieses Markttreiben weiterhin in aller Munde bleibt!“

Der Zuspruch jedenfalls war groß. Sowohl auf Seiten der Marktbeschicker als auch auf Seiten derer, die sich vom ganz besonderen Flair eines urigen und in dieser Form wohl einmaligen Landmarktes regelrecht fesseln ließen, wie etwa eine Besucherin aus Neunkirchen anmerkte, die sich mächtig darüber freute, den Martinshöher Landmarkt wieder besuchen zu können. „Da ist vieles stimmig, das Angebot für alle, die Lage der Ausstellungsflächen, das ganze Drumherum, einfach alles stimmig“, so Lena Maier aus der einstigen Hüttenstadt.

Die Werbung für das Event scheint sich ausgezahlt zu haben, auch Ortsbürgermeister Hartwig Schneider zeigte sich erneut hocherfreut über die großartige Resonanz für den Landmarkt. „Es passt alles. Ideales Wetter, viele Anbieter, dazu das Rahmenprogramm, das stimmig ist. Da muss doch Freude aufkommen“, so der Bürgermeister, welcher sich mit dem Anstechen des ersten Bierfasses zum Marktauftakt selbst aktiv ins Geschehen einbrachte.

Wie für einen Landmarkt typisch, gab es dessen spezifischen Marktprodukte mannigfach, reichte das Angebot von selbstgefertigter Seife bis hin zum feinen Likör, über den hausgemachten Schinken bis zur riesigen Auswahl an Kleidern, Hausschürzen und Ähnlichem. Kunstwerke für Haus- und Vorgärten gab es reichlich, das Informationsangebot war riesig. Jalousien für Wintergärten und Terrassen gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen gefragt. Für die Magen- und Gaumengenüsse ist gleichfalls in reichlichem Umfang Vorsorge getroffen gewesen. Ob auf dem Dorfplatz, in der Verbindungshalle der Grundschulgebäude, man musste nur den unterschiedlichen Duftnuancen folgen.

An musikalischer Unterhaltung fehlte es gleichfalls nicht. Stimmungsvoll selbst zum Kaffeeplausch am Sonntagnachmittag der Auftritt der beiden Gesangskünstler „De Ähnd un de Onner“. Bei ihnen sei nur die „Pfälzer Stimmung“ ansteckend, verrieten sie in ihrer Heimatsprache und ernteten mit ihre gekonnten, humorvollen Seitenhieben auf die vielen saarländischen Landmarkt-Gäste mächtig Beifall.