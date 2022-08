Landesjugendchor Rheinland-Pfalz in Contwig begeistert in Contwig : Euroclassic-Auftakt auch mit politischen Tönen

Der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz sorgte in der Kirche St. Laurentius in Contwig für einen gelungenen Auftakt des grenzüberschreitenden Euroclassic-Festivals 2022 . Bei einem Stück gab es einen Solo-Gesang von der Kanzel aus. Foto: Sebastian Dingler

Contwig „Bei der Programmplanung war es keine Frage, dass wir eine grundsätzliche Solidarität mit allen Kulturschaffenden im Osten haben“, sagte Festival-Leiter Thilo Huble beim Euroclassic-Auftakt in Contwig. Das gelte besonders auch für die vielen russischen Festival-Musiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Natürlich schwebte der russische Krieg gegen die Ukraine als thematisches Unheil über dem Eröffnungskonzert fürs diesjährige Euroclassic-Festival. Aber als vor Jahren beschlossen wurde, die einzelnen Festivaljahre den vier Himmelsrichtungen zuzuordnen, konnte niemand ahnen, dass es genau im Jahr des Themas „Ostwind“ einen Krieg im Osten Europas geben würde. Eine Absage oder eine Ausladung russischer und belarussischer Künstler wäre aber das falsche Zeichen gewesen: Dann hätte man diese in Sippenhaft genommen mit ihren politischen Führern, hieß es am Samstagabend in den Eröffnungsreden.

Pfarrer Johannes Müller sagte als Hausherr des ersten Festival-Ortes, der Kirche St. Laurentius in Contwig: „Musik kann besser Fronten und Grenzen überwinden als alles andere.“ Der Zweibrücker Kulturamtsleiter und Festival-Organisator Thilo Huble machte kein Hehl daraus, dass das Thema Osten derzeit brisant sei. Dennoch: „Bei der Programmplanung war es keine Frage, dass wir eine grundsätzliche Solidarität mit allen Kulturschaffenden im Osten haben und selbstverständlich auch leben.“ Das gelte besonders auch für jene Festival-Gäste, die aus Russland kommen. Ein Generalverdacht oder eine Ausgrenzung seien nicht die Gebote der Stunde, so der Zweibrücker Kulturamtsleiter, der auch einen Ausblick aufs gesamte Festival gab. „Ich glaube, dass sich Euroclassic mittlerweile zu einem kulturellen Imageträger unserer Region entwickelt hat, der viele Gäste von außerhalb zu uns bringt.“ Die 30 Konzerte des Festivals seien einen Besuch wert, auch weil das konzertante Live-Erlebnis durch nichts zu ersetzen sei. Hubles Aussage sollte sich beim Auftakt voll bestätigen: Was der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz unter der Leitung der belarussischen Dirigentin Inessa Bodyako an Klangfülle, Ausdrucksstärke und Ästhetik anbot, wäre niemals digital reproduzierbar.

Beim Programm handelte es sich um moderne Kompositionen aus den letzten 80 Jahren (abgesehen vom ersten Stück des 1927 gestorbenen Russen Viktor Kalinnikov), alle aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion. Lettische, ukrainische, belarussische und russische Stücke wechselten sich einander ab.

Nachdem das Publikum sich nach dem ersten Stück noch nicht zu klatschen traute, gab es nach „Lyubov svyata“ von Georgi W. Swiridov kein Halten mehr: Wie der lange vermisste Regen prasselte da der Applaus im Gotteshaus auf die Musiker. Schließlich war eine der Sängerin den Weg in die Kanzel gegangen und hatte über die meditativen Klänge des summenden Chors ihren tollen Sopran gelegt.

Lesen Sie auch Zweibrücken : Euroclassic-Festival bietet viel mehr als Klassik

Gut war auch die Idee, jeweils ein anderes Chormitglied die Übersetzung des folgenden Stücks vorzutragen. So erfuhren die Zuhörer, dass es sich beim dritten Stück „Kak za cerkovyu“ um das Gebet eines jungen Mannes handelte. Aus dem Flüstern der Sänger entwickelte sich dabei ein dramatischer Chor.

Am meisten blieb aber das Stück „Atsalums“ („Kälte“) des jüngsten im Programmheft aufgeführten Komponisten, Jēkabs Jančevskis, hängen. Der 30-jährige Lette reizt darin die Möglichkeiten eines Vokalensembles vollständig aus: Atonale Klangteppiche wechselten sich mit Zischlauten und Lachen ab; dann waren spannende Melodien und Akkordfolgen zu hören. Plötzlich kam es einem vor, als habe jemand die Glocken von St. Laurentius zusätzlich zum Läuten gebracht. Kaum zu glauben, dass der Chor all das nur mit der Unterstützung einer Pauke hinbekam.

Die Aufregung wurde wieder beruhigt mit dem lieblichen Stück „Asennyaya nochka“ („Herbstnacht“) von Olga Vorobiova, das den jungen Sängerinnen und Sängern sichtlich Spaß machte.

Vor dem letzten Stück kam Björn Rodday, der die Gesamtleitung des Landesjugendchors innehat, ans Mikrofon. Er erzählte, dass die Verpflichtung von Dirigentin Inessa Bodyako eine Reminiszenz gewesen sei „an all die mutigen Menschen, die vor zwei Jahren für Unabhängigkeit, Demokratie und Freiheit gekämpft haben“ – gemeint waren die Demonstrationen in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Der Krieg habe natürlich das Thema „Ostwind“ gehörig durcheinandergewirbelt. Es sei darüber diskutiert worden, russische Kompositionen rauszunehmen. Das wäre aber der falsche Weg gewesen: „Wir müssen Türen offen lassen, wir müssen den Austausch fördern.“ Jede Investition in die Kulturarbeit, gerade von jungen Menschen, sei eine Investition in die Einigung Europas, sagte Rodday und erntete dafür spontanen Applaus.

Nach dem letzten Stück „Stilles Gebet“ von Mikhail Shukh gab es stehenden Beifall für die unglaubliche Leistung des Landesjugendchors mit seiner umjubelten Dirigentin. Klar, dass da noch eine Zugabe folgte. Das pfälzisch-saarländisch-lothringische Euroclassic-Festival verzeichnete somit einen fulminanten und vielversprechenden Auftakt.