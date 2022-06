Bürgerfest in Contwig : Ein Prosit der Geselligkeit

Auch, wenn es ein Rahmenprogramm mit Tanz, Musik und anderen Vorführungen gab, ging es beim Bürgerfest in Contwig doch in erster Linie um eines: Geselligkeit. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Am Wochenende wurde in Contwig bei einem Bürgerfest der 50. Geburtstag der Verbandsgemeinde gefeiert.

Jubel, Trubel, Heiterkeit - für zwei Tage herrschte beim Fest der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde im Contwiger Freizeitgebiet, es trug unweigerlich die Züge eines Bürgerfestes, wahre Hochstimmung. Tatsache ist, die von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard und seinem großen Helferteam gehegten Erwartungen wurden dabei meilenweit übertroffen. Zum Auftakt mit den „Hüttenrockern“ als musikalischem Zugpferd kamen nach Schätzung des Veranstalters rund 1000 Besucher auf den idyllischen Festplatz.

Ideales Wetter, Vereine aus Contwig kümmerten sich mit dem SV Großsteinhausen um die vielen Besuchern, dazu ein Unterhaltungsprogramm, das abwechslungsreich dargeboten viele bunte Tupfer hatte und trotz des überschaubaren Umfangs zeigte, was Vereine aus Zweibrücken-Land musikalisch, gesanglich, tänzerisch und sogar wettkampfsportlich zu bieten haben.

Langeweile, das jedenfalls war die Prämisse von allem Anfang an, konnte es bei dieser Festpremiere keine geben. Für dieses Jubiläumsfest konnte es deshalb nur Bestnoten in allen Belangen geben. Mehr noch, das Fest machte eines wiederum deutlich: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!

„Wir ziehen alle an einem Strang“, hatte schon beim eigentlichen Festabend mit Reden und Ehrungen verdienter Kommunalpolitiker Bürgermeister Björn Bernhard vor Tagen in der Hornbacher Pirminiushalle festgestellt. Diesmal in Contwig, wo es ausschließlich ums Geselligsein, Entspannen, Erzählen und dem persönlichen Austausch der Bürger aus den 17 Ortschaften ging, ist dieses „An einem Strang ziehen“, erneut und eindrucksvoll spürbar gewesen. Verbandsbürger aus dem Norden, Westen, Osten und Süden trafen sich in Contwig und feierten.

Und das war gut so. Es ist ein kleines Experiment gewesen. Noch zu keiner Zeit vorher ist in der Contwiger Freizeitoase im Anschluss ans Warmfreibad „ConAqua“ zwischen Tennisplätzen Wasserspielplatz und Grillhütte ein Fest gefeiert worden, wo Blasmusiker (Musikfreunde Contwig und Schwarze Husaren aus Kleinsteinhausen) stimmungsvoll unterhielten, geübte Sängerinnen und Sänger (Chor 2000) mit beeindruckenden Liedbeiträgen, Dancers als Abteilung der VT Contwig einmal mehr nachhaltig unter Beweis zu stellen wussten, wie breitgefächert auch auf dem „flachen Land“ ein Unterhaltungsangebot sein kann.

Die Akteure der ESDO-Schule wussten dabei bei ihrer Demonstration der Selbstverteidigung Werbung in eigener Sache zu betreiben. Nicht zu vergessen der furiose Auftritt der Musiker von „Hüttenrockern“, die am Samstagabend bis weit in die Nachtstunden hinein für grandiose Stimmung auf dem Festgelände sorgten.

„Viel Mühe, viel Arbeit – doch allenthalben positive Festresonanz“, so das knappe Fazit des Verbandsbürgermeisters Björn Bernhard. Dieser ist zusammen mit Sachbearbeiterin Jana Sefrin permanent unterwegs gewesen, bediente selbst die Zapfhähne, wenn einmal Not am Mann war, sorgte für Sauberkeit in Toiletten und auf dem Festplatz und kümmerte sich auch um Nachschub, wenn von den Verkaufsständen eine entsprechende Meldung kam.

Angelsportfreunde, DLRG, Feuerwehraktive, Kaninchenzüchter, die stolz auf dem Rücken der einheitlichen T-Shirts das „P9“ trugen, Straußmädels und Straußbuben, HFZler und der SV Großsteinhausen stellten sich in den Dienst der Sache. 35 Kuchen hatten die beiden Ortsvereine von CDU und SPD gebacken, am gemeinsamen Verkaufsstand waren die hausgemachten Produkte nicht allein am Sonntag zur Kaffeetafel verkauft worden.